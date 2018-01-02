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وزارة البيئة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأهرام

الثلاثاء، 02 يناير 2018 11:35 م
وزارة البيئة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأهرام جانب من توقيع البروتوكول


كتبت أسماء نصار
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شهد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين جهاز شئون البيئة و مؤسسة الأهرام ومجلة الأهرام العربي بحضور محمد شهاب عبد الوهاب رئيس جهاز شئون البيئة وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام وجمال الكشكى رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.

وقال فهمى، إن وزارة البيئة تعيد إحياء التعاون المشترك مع مؤسسة الأهرام حيث كان لمؤسسة الأهرام السبق في تبني القضايا البيئية على صفحاتها ولديها قسم متخصص في البيئة ودائما كان هناك جسور تعاون واتفاقيات عديدة معها.

وأشار فهمي إلى أنه نظرا لطبيعة القضايا البيئية الفنية فإنها تحتاج إلى إعلام متخصص، ومؤسسة الأهرام مؤسسة كبيرة ولديها من الإمكانيات والخبرات الفنية ما يسمح بلعب هذا الدور الهام وهذا ما يفسر توقيع عدة بروتوكولات مع مؤسسة الأهرام والمؤسسات التابعة لها لإثراء العمل البيئي.

وأضاف عبد المحسن سلامة، أن مؤسسة الأهرام تسعد بالتعاون مع وزارة البيئة لما تمتلكه من مقومات مسايرة التطور الحديث في الأسلوب الإعلامي كما أن لديها أصول ضخمة تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه مابين 3 مطابع ووكالة إعلانات ضخمة و 18 إصدارا وصحيفتين يوميتين ، كما أن الأهرام تخطط لرؤية مستقبلية متطورة لعام 2025.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع تم عقد ندوة صحفية في ضيافة بوابة الأهرام الإلكترونية تناولت العديد من المحاور البيئية بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس تحرير بوابة الأهرام وعدد من الصحفيين الشباب. 

 

 

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بروتوكول تعاون

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