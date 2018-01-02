video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 05:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الإعلام اليمنية تنعى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع

الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:49 م
وزارة الإعلام اليمنية تنعى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع إبراهيم نافع


كتبت ايمان حنا
إضافة تعليق

أصدرت وزارة الإعلام اليمنية بيانا اليوم، الثلاثاء، نعت فيه فقيد الصحافة المصرية الكاتب إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق رئيس اتحاد الصحفيين العرب مدة ١٦ عاما، رئيس تحرير الأهرام سابقا.

 

كما وجه وزير الإعلام اليمنى، معمر بن مطهر، كلمات تعزية لكل من رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامى، ونقيب الصحفيين المصريين، وأعضاء النقابة والأسر الصحفية فى رحيل قامة صحفية ساهمت فى دعم الحريات والدفاع عن حقوق الصحفيين.

 

كما عبر عن فخره بتبوء نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق محبوب على منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب خلال الفترة من ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٨.

 

وأضاف: "إننا لا ننسى مآثر إبراهيم نافع فى إعلاء قيم الحق وجعل الصحفيين اليمنيين شركاء لإخوانهم الصحفيين المصريين فى الحرف والكلمة لإعلاء شأن وطنهم؛ إن رحيل الكاتب الكبير إبراهيم نافع ليس خسارة للصحافة المصرية فقط بل والعربية أيضا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمر إبراهيم نافع:تشييع جثمان والدى غداً من الأهرام وصلاة الجنازة بعمر مكرم

سفير السعودية بالقاهرة يرثى إبراهيم نافع: كان مثالا فريدا للموهبة الصحفية

أسامة سرايا عن إبراهيم نافع: ظاهرة صحفية وإعلامية فريدة

محامى أسرة إبراهيم نافع: لم تصدر ضده أحكام.. وخضع لإجراءات احترازية قاسية

الصحافة ترد جميل الراحل إبراهيم نافع بـ"جنازة رمزية" من الأهرام وإطلاق اسمه على أكبر قاعات المؤسسة.. الأعلى للإعلام: كان مثالا للشجاعة فى الدفاع عن الحريات.. كرم جبر: "كان فاتح بيوت صحفيين كتير"

اليمن

الاعلام اليمنة

ابراهيم نافع

الاهرام

كاتب صحفى



لا تفوتك
10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

فيديو.. عرب الأحواز يحرقون العلم الإيرانى ويتوعدون بإسقاط نظام الملالى

فيديو.. عرب الأحواز يحرقون العلم الإيرانى ويتوعدون بإسقاط نظام الملالى

"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها

"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها

"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى

"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى

نساء 3 أبراج لو رجل الجدى قابلهم أحسنله يطبق نظرية اجرى يا مجدى

نساء 3 أبراج لو رجل الجدى قابلهم أحسنله يطبق نظرية اجرى يا مجدى

هل تعد الاستثارة بالضرب والشتيمة خلال العلاقة الزوجية مرض نفسى؟

هل تعد الاستثارة بالضرب والشتيمة خلال العلاقة الزوجية مرض نفسى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة