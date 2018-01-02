وزارة الإعلام اليمنية تنعى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع

أصدرت وزارة الإعلام اليمنية بيانا اليوم، الثلاثاء، نعت فيه فقيد الصحافة المصرية الكاتب إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق رئيس اتحاد الصحفيين العرب مدة ١٦ عاما، رئيس تحرير الأهرام سابقا.

كما وجه وزير الإعلام اليمنى، معمر بن مطهر، كلمات تعزية لكل من رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامى، ونقيب الصحفيين المصريين، وأعضاء النقابة والأسر الصحفية فى رحيل قامة صحفية ساهمت فى دعم الحريات والدفاع عن حقوق الصحفيين.

كما عبر عن فخره بتبوء نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق محبوب على منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب خلال الفترة من ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٨.

وأضاف: "إننا لا ننسى مآثر إبراهيم نافع فى إعلاء قيم الحق وجعل الصحفيين اليمنيين شركاء لإخوانهم الصحفيين المصريين فى الحرف والكلمة لإعلاء شأن وطنهم؛ إن رحيل الكاتب الكبير إبراهيم نافع ليس خسارة للصحافة المصرية فقط بل والعربية أيضا.