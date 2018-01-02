واشنطن تطالب برفع القيود المفروضة على مواقع التواصل فى إيران





أ ف ب

طالبت الولايات المتحدة إيران الثلاثاء، برفع القيود المفروضة على خدمتى التواصل الاجتماعى انستجرام وتلجرام، ونصحت المواطنين الإيرانيين باستخدام شبكات خاصة افتراضية "فى بى إن" للالتفاف على إغلاق هاتين الخدمتين.

وصرّح المسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية ستيف غولدشتاين "يجب أن يتمكن الناس فى إيران من الوصول إلى هاتين الخدمتين عبر شبكات افتراضية خاصة"، معتبرا أنه "كلما كانت هذه المواقع متاحة، كان (الوضع) أفضل".

وانطلقت العديد من المظاهرات فى عدة عواصم حول العالم لدعم الاحتجاجات المعارضة المستمرة لليوم السادس على التوالى فى المدن الإيرانية، احتجاجا على سياسة النظام الخارجية، والتدهور الاقتصادى والغلاء المعيشى.

وخرجت احتجاجات حاشدة فى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والقدس المحتلة لدعم ثورة الفقراء فى إيران، حيث تركزت الاحتجاجات أمام السفارة الإيرانية فى روما، وقرب بوابة براندنبورج فى برلين، وخارج السفارة الايرانية فى غرب العاصمة البريطانية "لندن".

يأتى ذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات إيران إلى 21 شخصا، واعتقال أكثر من 450 محتجا فى العاصمة طهران خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما عزز النظام من الحملة الأمنية على المظاهرات المناهضة للحكومة التى بدأت الأسبوع الماضي.