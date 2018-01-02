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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:28 ص
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هزتان أرضیتان تضربان جنوب غرب إیران

الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:07 ص
هزتان أرضیتان تضربان جنوب غرب إیران مقياس ريختر _ صورة أرشيفية


طهران أ ش أ
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ضربت هزتان أرضیتان مدینتى قلعة رئیسى ولیكك فى محافظة كهكیلویة وبویر احمد الواقعة جنوب غرب إیران.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الهزة الأرضیة الأولى ضربت مدینة قلعة رئیسى بقوة 3.3 درجة على مقیاس ریختر، بينما ضربت الهزة الثانیة مدینة لیكك بقوة 2.4 ریختر الليلة الماضية.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة فى جامعة طهران بأن الهزة الأرضیة الأولى وقعت على بعد 25 كم من مدینة قلعة رئیسى وفى عمق 6 كم من سطح الأرض فیما وقعت الهزة الأرضیة الثانیة على بعد 16 كم من مدینة لیكك وفى عمق 10 كم من سطح الأرض، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر جراء هاتین الهزتین الأرضیتین.


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