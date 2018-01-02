ننشر صورة سخان عثر عليه بداخله 40 كيلو متفجرات خلال مداهمة شقة أكتوبر





كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى، أن خبراء المفرقعات خلال مداهمة شقة أكتوبر عثروا على سخان يحوى مواد متفجرة و شديدة الانفجار، وتم تفريغه من جميع المواد المتواجد بداخله، وهو بمثابة قنبلة شديدة الانفجار ممتلئة عن آخرها بالمتفجرات المتعددة تمهيدا لعمل إرهابى خلال الفترة المقبلة بواسطة سيارة، نظرا لأن السخان يحوى 40 كيلو متفجرات، وتم إبطال مفعوله بواسطة أجهزة كشفية حديثة .

وأضاف المصدر، أن الشقة السكنية كانت تتخذ مخزنا لتصنيع المواد المتفجرة و القيام بعمليات إرهابية، حيث نجح خبراء المفرقعات فى التعامل مع كافة المواد المتفجرة وبتمشيط المكان لم تعثر القوة على أى مواد متفجرة أخرى، ولم يتم العثور على أى أشخاص بالمكان.