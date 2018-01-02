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نائب محافظ القاهرة: رفع الإشغالات بـ11 منطقة بأحياء الأزبكية والموسكى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 03:00 ص
نائب محافظ القاهرة: رفع الإشغالات بـ11 منطقة بأحياء الأزبكية والموسكى اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أن حى الموسكى  نفذ حملة للقضاء على الإشغالات والحد من ظاهرة الباعة الجائلين حيث تم رفع الإشغالات بشوارع العشماوى ومحمد على والجيش وتم إزالة بروز بشارع العطار.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والشمالية فى تصريحات له، أن حى الأزبكية قام برفع إشغالات شوارع السبتية ونفق السبتية والقللى، وكلوب بيك ومحطة جمال عبد الناصر وأزال كشكين بشارع حسام الدين.

 

وتابع نائب محافظ القاهرة، أنه حى الأزبكية أوقف البناء بعقار مخالف حيث تم تحطيم الألواح الخشبية المحيطة بالبناء، ومراجعة تراخيص الأكشاك بشارع يوسف وهبى بمنطقة المستشفى القبطى.

 

 


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