نائب الرئيس اليمنى يثمن الموقف الأمريكى الداعم للشرعية

نائب الرئيس اليمنى يثمن الموقف الأمريكى الداعم للشرعيةالثلاثاء، 02 يناير 2018 05:32 م
على محسن صالح نائب الرئيس اليمنى
عدن (أ ش أ)
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ثمن نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح خلال لقائه اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى اليمن آنا اسكرو هيما، موقف الولايات المتحدة الداعم للشرعية فى اليمن.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، فقد جرى خلال اللقاء، بحث المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المختلفة وفى مقدمتها مجال مكافحة الإرهاب.
وأشار نائب الرئيس اليمنى إلى الأوضاع التى تعيشها اليمن، بسبب الانقلاب الحوثى على السلطة، من انهيار اقتصادى متردى وأوضاع أمنية وصحية وإنسانية صعبة، منوها إلى رفض المواطنين بكل فئاتهم لمليشيا الحوثى الإيرانية وسلطتها التى أذاقت اليمنيين الويلات.
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