موديز تتوقع تراوح أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل فى 2018

موديز تتوقع تراوح أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل فى 2018الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:14 م
نفط - صورة ارشيفية
رويترز
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قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل فى 2018، مضيفة أن وفرة إمدادات الغاز الطبيعى الأمريكية ستكبح الأسعار حتى مع ارتفاع الطلب.
وأضافت موديز "من المرجح أن تظل الأسعار فى نطاق محدود، وربما تتقلب، بفعل مزيج من زيادة الإنتاج الصخرى الأمريكى وانخفاض الإمدادات العالمية، وإن كانت لا تزال كبيرة وعدم الامتثال المحتمل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، خاصة إذا زاد فتور نمو الطلب".
وذكرت موديز أن أسعار النفط ارتفعت فى أواخر 2017 بدعم من توقعات تمديد أوبك اتفاقها لخفض الإنتاج و"اضطرابات سياسية" فى منطقة الشرق الأوسط.
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