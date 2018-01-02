منظمة: مقتل 10 آلاف مدنى فى سوريا العام الماضى

منظمة: مقتل 10 آلاف مدنى فى سوريا العام الماضىالثلاثاء، 02 يناير 2018 07:00 ص
جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل أكثر من 10 آلاف مدنى، فى عموم الأراضى السورية منذ بدء العام الماضى 2017.
وقالت الشبكة، فى بيان لها وفقا لقناة "سكاى نيوز"الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقات المبرمة بين الأطراف العسكرية والإقليمية فى سوريا، ساهمت فى تخفيف القتل بمعدل كبير، فى إشارة إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.
يذكر أن الشبكة السورية هى منظمة حقوقية تأسست عام 2011م بعد اندلاع أحداث العنف بالبلاد ، وهى جهة حيادية مستقلة غير حكومية غير ربحية.
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