video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منظمة: مقتل 10 آلاف مدنى فى سوريا العام الماضى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:00 ص
منظمة: مقتل 10 آلاف مدنى فى سوريا العام الماضى جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية


دمشق أ ش أ
إضافة تعليق

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل أكثر من 10 آلاف مدنى، فى عموم الأراضى السورية منذ بدء العام الماضى 2017.

وقالت الشبكة، فى بيان لها وفقا لقناة "سكاى نيوز"الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقات المبرمة بين الأطراف العسكرية والإقليمية فى سوريا، ساهمت فى تخفيف القتل بمعدل كبير، فى إشارة إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

يذكر أن الشبكة السورية هى منظمة حقوقية تأسست عام 2011م بعد اندلاع أحداث العنف بالبلاد ، وهى جهة حيادية مستقلة غير حكومية غير ربحية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استسلام 40 عنصرا من داعش لقوات سوريا الديمقراطية بدير الزور

المرصد: مقتل 12 مدنيا فى غارات للتحالف الدولى على بلدة بشرق سوريا

منظمة

مقتل 10 آلاف مدنى

سوريا

عام 2017



لا تفوتك
المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة