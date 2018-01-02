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خالد صلاح
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منظمة العمل الدولية: ارتفاع أعداد العاطلين فى العالم بشكل كبير خلال 2017

الثلاثاء، 02 يناير 2018 09:10 م
منظمة العمل الدولية: ارتفاع أعداد العاطلين فى العالم بشكل كبير خلال 2017 منظمة العمل الدوليه


أ ش أ
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كشف تقرير ل‍منظمة العمل الدولية، عن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل فى العالم بشكل كبير خلال العام الماضي "2017 ".

وجاء في تقرير المنظمة السنوى بعنوان "العمالة الدولية والآفاق الاجتماعية لعام 2017" - بثته وسائل إعلام عربية اليوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل فى جميع أنحاء العالم قد تجاوز مائتى مليون شخص، مرتفعا بمقدار 3.4 مليون شخص عن العام الذى سبقه .

وحذرت المنظمة من "ركود " الأعمال التجارية الصغيرة، وتأثيرها السلبى على الاقتصاديات النامية، حيث يعمل أكثر من نصف العاملين في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، حيث يمثل هذا القطاع ما يصل إلى 70 % من جميع الوظائف في بعض الدول العربية، وأكثرمن 50 % فى أجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.


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منظمة العمل الدوليه

اعداد العاطلين

الاقتصاديات الناميه



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