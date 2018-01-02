مقرر "قومى السكان" يكشف خطة الصحة لمحاربة الزيادة السكانية فى 2018.. فيديو

كشف الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، عن تفاصيل خطة المجلس ووزارة الصحة لمواجهة النمو السكانى فى 2018، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها فى كل المحافظات بدءا من منتصف يناير الجارى.

وقال الدكتور طارق توفيق، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هناك 3 محافظات مصرية بها خصائص سكانية منضبطة، هى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، مشيرا إلى أن هناك حملات قومية موسعة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، إضافة إلى محاربة زواج الأطفال وختان البنات.

وتابع مقرر المجلس القومى للسكان تصريحه بالقول، إن قانون تجريم زواج الأطفال سيصدر قريبا، وسيتم العمل به قبل منتصف العام الجارى، لافتا إلى أن المجلس ووزارة الصحة وضعا خططا مصغرة ونوعية لمحاربة الزيادة السكانية والعنف ضد المرأة.