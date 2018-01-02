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الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:42 م
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مقتل 7 حوثيين فى غارات للتحالف العربى بمحافظة البيضاء وسط اليمن

الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:03 م
مقتل 7 حوثيين فى غارات للتحالف العربى بمحافظة البيضاء وسط اليمن جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية


عدن (أ ش أ)
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قتل 7 عناصر من مليشيا الحوثى الانقلابية اليوم الثلاثاء، إثر شن طيران التحالف العربى غارات استهدفت تجمعات المليشيا فى عقبة القنذع بمديرية نعمان بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ عن مصدر عسكرى قوله: إن قوات الجيش اليمنى تمكنت من تحرير جبل الغول الاستراتيجى بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء من قبضة المليشيا، واستولت على عربة عسكرية وأسلحة متنوعة.

وفى منطقة ذى ناعم بالبيضاء، تصدت المقاومة الشعبية لمحاولة قامت بها المليشيات الحوثية الانقلابية اليوم إلى مواقع المقاومة بالاريل وموجف ومضيق. 


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