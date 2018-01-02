مقتل 7 أشخاص فى غارات على محافظة إدلب السورية

مقتل 7 أشخاص فى غارات على محافظة إدلب السوريةالثلاثاء، 02 يناير 2018 10:06 م
غارة فى سوريا- أرشيفية
أ ف ب
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قتل سبعة أشخاص على الأقل، الثلاثاء فى غارات جوية استهدفت قرية فى محافظة إدلب شمال غرب سوريا التى يسيطر عليها الإرهابيون، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إن الغارات استهدفت قرية خان السبل فى وسط المحافظة متحدثا عن "سقوط سبعة قتلى".
وصرح مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "نجهل ما إذا كانت ضربات جوية للنظام السورى أو لروسيا".
ومنذ ايام عدة، تتركز المواجهات فى جنوب شرق المحافظ وفى شمال شرق محافظة حماة المجاورة، وفق عبد الرحمن.
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