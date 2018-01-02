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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:28 ص
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مقتل 14 شخصا بالرصاص خلال عودتهم من كنيسة فى نيجيريا

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:10 ص
مقتل 14 شخصا بالرصاص خلال عودتهم من كنيسة فى نيجيريا عناصر من الجيش النيجيرى


(أ ف ب)
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قتل 14 مصليا على الاقل فى بورت هاركورت فى جنوب نبجيريا، برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا عليهم النار لدى عودتهم من قداس ليلة رأس السنة، منتصف ليل الأثنين، بحسب مصدر أمنى وآخر قريب لأحد الضحايا.

ووقع الهجوم المسلح فى مدينة اوموكو التى تبعد حوالى 90 كلم من بورت هاركورت، المركز النفطى الكبير وعاصمة ولاية ريفرز.

وقال مصدر امنى طالبا عدم نشر اسمه ان "14 شخصا قتلوا فى مكان الهجوم واصيب 12 آخرون بالرصاص وقد نقلوا الى المستشفى وهم يتلقون العلاج".

من جهته قال أحد اقرباء القتلى ويدعى اوغوشيو اولوبغو لوكالة فرانس برس ان "المسلحين اطلقوا النار على جمع من المؤمنين قرابة الدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل".

اما المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز نامدى اومونى ان الشرطة اطلقت عملية امنية "للقبض على هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم"، مشيرا الى ان عدد ضحايا الهجوم لم يتأكد حتى الساعة.


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