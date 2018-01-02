video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل قائد شرطة فى هجوم لحركة طالبان غرب أفغانستان

الثلاثاء، 02 يناير 2018 09:00 ص
مقتل قائد شرطة فى هجوم لحركة طالبان غرب أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية


كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مسئول أفغانى بارز مقتل قائد شرطة محلى فى هجوم لحركة طالبان بإقليم فرح غرب البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن إقبال بهير المتحدث باسم قائد شرطة إقليم فرح قوله "إن إثنين من رجال الشرطة قد أصيبا أيضا فى هذا الهجوم، الذى وقع فى منطقة بوشت إى رود".

ومن جانبه، أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة (طالبان) مسئولية الحركة عن هذا الهجوم.

من ناحية أخرى أعلن عطا الله خوجيانى المتحدث باسم حاكم إقليم "نانجارهار" الواقع شرق أفغانستان مقتل مدنى واحد على الأقل وإصابة 14 آخرين فى اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وعدد من المتمردين.

وأضاف خوجيانى - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن القوات الأفغانية البرية والجوية اشتبكت مع مقاتلى تنظيم (داعش) الإرهابى مما أسفر عن مقتل العشرات منهم فى منطقة "هاسكا مينا".

ولم يشر المسئول الأفغانى إلى المزيد من التفاصيل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم انتحارى فى أفغانستان إلى 15 قتيلا (صور)

"طالبان" تنفى مسئوليتها عن هجوم استهدف جنازة مسئول محلى شرق أفغانستان

طائرة أمريكية بدون طيار تقتل 5 مسلحين من تنظيم داعش شرق أفغانستان

افغانستان

حركه طالبان

الشرطه الافغانيه

اخبار العالم

اقليم فرح



لا تفوتك
10 معلومات يجب أن تعرفها عن الكاتب الراحل إبراهيم نافع

10 معلومات يجب أن تعرفها عن الكاتب الراحل إبراهيم نافع

"موظف" يُقدم على الانتحار مع بداية 2018 هربًا من جبروت طليقته

"موظف" يُقدم على الانتحار مع بداية 2018 هربًا من جبروت طليقته

فيديو يكشف لحظات قتل الحرس الثورى المتظاهرين فى إيران

فيديو يكشف لحظات قتل الحرس الثورى المتظاهرين فى إيران

التعاون السعودي.. بوابة النجوم المصريين لاستعادة التألق

التعاون السعودي.. بوابة النجوم المصريين لاستعادة التألق

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات "التخطيط الموحد".. سلطات أوسع للمحافظين فى وضع خطط التنمية وتطبيق اللامركزية وإنشاء مجلس أعلى لتنسيق الجهود.. مطالب برلمانية بحل أزمة التشابكات بين الوزارات والمحافظات

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات "التخطيط الموحد".. سلطات أوسع للمحافظين فى وضع خطط التنمية وتطبيق اللامركزية وإنشاء مجلس أعلى لتنسيق الجهود.. مطالب برلمانية بحل أزمة التشابكات بين الوزارات والمحافظات

"الأمن الوطنى" يفك طلاسم خريطة معسكرات الإرهاب بالظهير الصحراوي الغربي.. تدرب فلول "شوقيون الفيوم" على تصنيع المتفجرات والعمليات الانتحارية.. استقطاب شباب الجامعات للتغلب على مقتل وضبط عناصر وكوادر الحركة

"الأمن الوطنى" يفك طلاسم خريطة معسكرات الإرهاب بالظهير الصحراوي الغربي.. تدرب فلول "شوقيون الفيوم" على تصنيع المتفجرات والعمليات الانتحارية.. استقطاب شباب الجامعات للتغلب على مقتل وضبط عناصر وكوادر الحركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة