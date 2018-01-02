مقتل قائد شرطة فى هجوم لحركة طالبان غرب أفغانستان





كابول (أ ش أ)

أعلن مسئول أفغانى بارز مقتل قائد شرطة محلى فى هجوم لحركة طالبان بإقليم فرح غرب البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن إقبال بهير المتحدث باسم قائد شرطة إقليم فرح قوله "إن إثنين من رجال الشرطة قد أصيبا أيضا فى هذا الهجوم، الذى وقع فى منطقة بوشت إى رود".

ومن جانبه، أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة (طالبان) مسئولية الحركة عن هذا الهجوم.

من ناحية أخرى أعلن عطا الله خوجيانى المتحدث باسم حاكم إقليم "نانجارهار" الواقع شرق أفغانستان مقتل مدنى واحد على الأقل وإصابة 14 آخرين فى اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وعدد من المتمردين.

وأضاف خوجيانى - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن القوات الأفغانية البرية والجوية اشتبكت مع مقاتلى تنظيم (داعش) الإرهابى مما أسفر عن مقتل العشرات منهم فى منطقة "هاسكا مينا".

ولم يشر المسئول الأفغانى إلى المزيد من التفاصيل.