"معلومات الوزراء" ينشر فيديو تكريم وزارة الداخلية لـ"صلاح الموجى"





كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو إنابة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، اللواء مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، لتكريم المواطن يونس مصطفى الموجى، المعروف إعلاميا بـ"صلاح الموجى" تقديراً لموقفه المشرف والشجاع الذى ساهم وعضد من جهود رجال الشرطة فى إلقاء القبض على الإرهابى الذى حاول الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان.

ونقل اللواء مساعد الوزير لأمن القاهرة، تقدير وزير الدخلية واعتزازها بالدور الذى قام به، والذى يُعد مثالاً وقدوةً للمواطن المسئول والمشارك فى التصدى للعناصر التى تسعى إلى زعزعة أمن الوطن، مؤكداً أن ما قام به بمشاركة جموع المواطينن، يؤكد مدى تلاحم المواطنين مع رجال الشرطة ووعيهم بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات ويظهر مدى حرص المواطنين على إستقرار وطنهم.

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