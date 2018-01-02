video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"مصر للطيران" تسير 3 رحلات أسبوعياً من القاهرة لموسكو مطلع الشهر المقبل

الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:22 م
"مصر للطيران" تسير 3 رحلات أسبوعياً من القاهرة لموسكو مطلع الشهر المقبل مصر للطيران


كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق

 
قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه جارى إعداد جدول التشغيل الخاصة برحلات الشركة إلى روسيا بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدنى هناك.

وأضافت المصادر، إن جدول رحلات الشركة يتضمن تسيير 3 رحلات أسبوعيا إلى العاصمة الروسية موسكو تقلع جميعها من مطار القاهرة الدولى، على أن تقلع أولى الرحلات مع بداية شهر فبراير القادم، بعد الحصول على موافقة السلطات الروسية.


وأشارت المصادر إلي إن الشركة تقوم على إنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستئناف الرحلات الجوية إلى روسيا، وأن الشركة بصدد إرسال مدير مكتبها إلى موسكو لعودة فتح مكتب الشركة هناك والبدء فى عمليات التشغيل الفعلى.

وأوضحت المصادر إن شركة ايرو فلوت الروسية استلمت مكتبها بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، وانتهت من عمليات التجهيز الخاصة بعه تمهيدا لعودة الرحلات في الأول من فبراير القادم.


وكانت وزارة الطيران أعلنت عن استئناف حركة الملاحة الجوية بين القاهرة وموسكو، بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع وزارة النقل الروسي لعودة حركة الملاحة الجوية بين البلدين بداية من الأول من فبراير القادم. 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط راكب برازيلى بمطار القاهرة لمحاولة تهريبه 6 آلاف دولار داخل "شرابه"

رئيس مجلس النواب يغادر إلى السعودية على رأس وفد برلمانى

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

موسكو



لا تفوتك
الأهلى يعلن رسميا انتقال عماد متعب للتعاون السعودى لمدة 6 شهور

الأهلى يعلن رسميا انتقال عماد متعب للتعاون السعودى لمدة 6 شهور

الوطنية للانتخابات: سقف الدعاية بانتخابات الرئاسة 20 مليون بالجولة الأولى

الوطنية للانتخابات: سقف الدعاية بانتخابات الرئاسة 20 مليون بالجولة الأولى

5 ملفات تشغل تفكير الشارع الرياضى مع بداية 2018.. عودة الجماهير.. رحيل عماد متعب عن القلعة الحمراء.. أزمة صالح جمعة فى الأهلى.. خروج محمد إبراهيم من قائمة الزمالك الأفريقية.. ومهاجم الفراعنة فى مونديال روسيا

5 ملفات تشغل تفكير الشارع الرياضى مع بداية 2018.. عودة الجماهير.. رحيل عماد متعب عن القلعة الحمراء.. أزمة صالح جمعة فى الأهلى.. خروج محمد إبراهيم من قائمة الزمالك الأفريقية.. ومهاجم الفراعنة فى مونديال روسيا

صور.. العالم هذا الصباح.. القمر العملاق يزين العام الجديد بإطلالة رائعة على دول العالم.. حريق هائل يدمر 1400 سيارة فى جراج بمدينة ليفربول البريطانية.. تصاعد وتيرة العنف فى إيران ومقتل شرطى وإصابة 4 آخرين

صور.. العالم هذا الصباح.. القمر العملاق يزين العام الجديد بإطلالة رائعة على دول العالم.. حريق هائل يدمر 1400 سيارة فى جراج بمدينة ليفربول البريطانية.. تصاعد وتيرة العنف فى إيران ومقتل شرطى وإصابة 4 آخرين

هل من الممكن أن يتسبب "الشخير" فى موتك؟

هل من الممكن أن يتسبب "الشخير" فى موتك؟

البنك المركزى: سددنا 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية فى 2017

البنك المركزى: سددنا 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية فى 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة