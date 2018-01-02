"مصر للطيران" تسير 3 رحلات أسبوعياً من القاهرة لموسكو مطلع الشهر المقبل





كتب أحمد حمادة

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه جارى إعداد جدول التشغيل الخاصة برحلات الشركة إلى روسيا بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدنى هناك.

وأضافت المصادر، إن جدول رحلات الشركة يتضمن تسيير 3 رحلات أسبوعيا إلى العاصمة الروسية موسكو تقلع جميعها من مطار القاهرة الدولى، على أن تقلع أولى الرحلات مع بداية شهر فبراير القادم، بعد الحصول على موافقة السلطات الروسية.





وأشارت المصادر إلي إن الشركة تقوم على إنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستئناف الرحلات الجوية إلى روسيا، وأن الشركة بصدد إرسال مدير مكتبها إلى موسكو لعودة فتح مكتب الشركة هناك والبدء فى عمليات التشغيل الفعلى.



وأوضحت المصادر إن شركة ايرو فلوت الروسية استلمت مكتبها بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، وانتهت من عمليات التجهيز الخاصة بعه تمهيدا لعودة الرحلات في الأول من فبراير القادم.





وكانت وزارة الطيران أعلنت عن استئناف حركة الملاحة الجوية بين القاهرة وموسكو، بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع وزارة النقل الروسي لعودة حركة الملاحة الجوية بين البلدين بداية من الأول من فبراير القادم.



