مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة بإحدى قرى إيتاى البارود بالبحيرة





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، فى مشاجرة عنيفة بقرية جعيف التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم ضبط المتهمين.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود بوقوع مشاجرة بعزبة الجبالى التابعة لقرية جعيف، لخلافات بينهما، ووفاة شخص متأثرًا بإصابتة بدائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث إيتاى البارود، وتم ضبط طرفى المشاجرة وهم "حسن ع م" 52 سنة مصاب بجرح بالجبهة وكدمة باليد اليمنى، و"أحمد م ع م" 21 سنة جروح قطعية باليد اليسرى، و"محمود ر ع" 28 سنة، جروح قطعية بالوجه، و"رمضان ع م" 54 سنة، جروح باليد اليسرى، و"هوية م ك" 50 سنة، جروح وكدمات، و"أحمد ر ع" 25 سنة، جروح قطعية جرح نافذ بالصدر وجروح بالرأس.

تم نقل المصابين للمستشفى العام تحت حراسة الشرطة، وتعينت خدمات أمنية بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات، ووضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.