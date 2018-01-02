مصرع شخص وإصابة 3 آخرون بجروح بريف دمشق جراء هجوم بالقذائف





دمشق أ ش أ

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، الاثنين، بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف ضاحية حرستا ومدينة جرمانا بريف دمشق فى خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية .

وذكر مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق فى تصريح لـوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المجموعات المسلحة، أطلقت 15 قذيفة هاون على ضاحية حرستا السكنية، تسببت باستشهاد شخص وإصابة 2 آخرين بجروح، ووقوع اضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم .

وأضاف المصدر أن المجموعات المسلحة، استهدفت بقذيفة هاون حى التربة بمدينة جرمانا أسفر عن اصابة امرأة بجروح بينما سقطت قذيفة هاون ثانية لم تنفجر فى حى كرم حديد .

وأوضح المصدر أن المجموعات المسلحة أطلقت 4 قذائف هاون على محيط ضاحية الإسكان فى مخيم الوافدين ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات .

وأضافت الوكالة السورية، أن الجيش السورى وجه ضربات مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذائف فى عمق الغوطة الشرقية، ردا على الاعتداءات أسفرت عن تدمير عدد من منصات اطلاق القذائف وايقاع خسائر فى صفوف المجموعات المسلحة .