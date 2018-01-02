video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع شخص وإصابة 3 آخرون بجروح بريف دمشق جراء هجوم بالقذائف

الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:05 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرون بجروح بريف دمشق جراء هجوم بالقذائف جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية


دمشق أ ش أ
إضافة تعليق

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون،  الاثنين، بجروح جراء استهداف المجموعات المسلحة بالقذائف ضاحية حرستا ومدينة جرمانا بريف دمشق فى خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية .

وذكر مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق فى تصريح لـوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المجموعات المسلحة، أطلقت 15 قذيفة هاون على ضاحية حرستا السكنية، تسببت باستشهاد شخص وإصابة 2 آخرين بجروح، ووقوع اضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم .

وأضاف المصدر أن المجموعات المسلحة، استهدفت بقذيفة هاون حى التربة بمدينة جرمانا أسفر عن اصابة امرأة بجروح بينما سقطت قذيفة هاون ثانية لم تنفجر فى حى كرم حديد .

وأوضح المصدر أن المجموعات المسلحة أطلقت 4 قذائف هاون على محيط ضاحية الإسكان فى مخيم الوافدين ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات .

وأضافت الوكالة السورية، أن الجيش السورى وجه ضربات مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذائف فى عمق الغوطة الشرقية، ردا على الاعتداءات أسفرت عن تدمير عدد من منصات اطلاق القذائف وايقاع خسائر فى صفوف المجموعات المسلحة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ناشطون سوريون: الجيش السورى يتقدم فى ريفى حماة وإدلب الشرقيين

الجيش التركى ينشر منظومة دفاع جوى فى ريف حلب الغربى

مصرع شخص

إصابة 3 آخرون

ريف دمشق

هجوم بالقذائف



لا تفوتك
المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة