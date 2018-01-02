مصرع شخصين فى انقلاب سيارة بطريق السخنة بالسويس





السويس- سيد نون

لقى شخصان مصرعهما، فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس - العين السخنة، وتم نقل المتوفين الى مشرحة مستشفيى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتعرض سيارة ملاكى للانقلاب بطريق العين السخنة، وأنه تم الانتقال إلى موقع الحادث.

وقامت قوات شرطة تامين الطرق ومرور السويس بإزالة أثار حادث السيارة من الطريق عقب الحادث.

وقال مصدر طبى، إن المتوفين فى الحادث تم نقلهم إلى مشرحة مستشفيى السويس ولا يوجد مصابين آخرين بالحادث.