مصرع باكستانى إثر سقوط شظايا مقذوفات أطلقتها ميليشيا الحوثى تجاه السعودية

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لقى مواطن باكستانى الجنسية مصرعه بالسعودية، جراء سقوط شظايا مقذوفات حوثية تجاه محافظة الحرث (جنوب غربى المملكة)، فيما لحقت أضرار بثلاثة منازل ومركبة.



وقال المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان السعودية، المقدم يحيى بن عبد الله القحطانى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس"، اليوم الثلاثاء "إن فرق الدفاع المدنى تلقت بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيات الحوثية من داخل الأراضى اليمنية باتجاه محافظة ‏الحُرّث، ما أسفر عن ‏وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية بالإضافة لتضرر ‏ثلاثة منازل ومركبة".

وأضاف القحطاني، أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدنى المعتمدة فى مثل هذه الحالات.