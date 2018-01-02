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الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:43 م
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مصانع منطقة اليورو تنهى عام 2017 على نمو قياسى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 03:23 م
مصانع منطقة اليورو تنهى عام 2017 على نمو قياسى منطقة اليورو


رويترز
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أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن المصنعين فى منطقة اليورو أنهوا عام 2017 بنمو الأنشطة بأسرع وتيرة منذ ما يزيد على 20 عاما، فى حين تشير زيادة الطلب إلى أنهم سيستهلون العام الجديد على صعود.

ونما اقتصاد المنطقة بوتيرة أسرع من نظرائه فى العام الماضى ويخطط البنك المركزى الأوروبى لتقليص برنامجه للتحفيز اعتبارا من الشهر الجاري.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديرى المشتريات فى قطاع الصناعات التحويلية بالمنطقة 60.6 لتوافق القراءة الأولية وتتجاوز قراءة نوفمبر  البالغة 60.1 . وهذه هى أعلى قراءة منذ بدء المسح فى يونيو1997.

وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، والذى يدخل فى حساب مؤشر مجمع لمديرى المشتريات يصدر يوم الخميس ويعتبر مقياسا مهما لمتانة الاقتصاد، إلى 62.2 من 61.0 فى نوفمبر تشرين الثانى وهو أعلى مستوى فى أكثر من 17 عاما ولم يتجاوز هذا المستوى سوى مرة واحدة فى تاريخ المسح.

 

 


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