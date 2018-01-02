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الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:42 م
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مصادر: الإنترنت تأثر بتعطل كابل بحرى.. والهواتف المحمولة لم تتأثر

الثلاثاء، 02 يناير 2018 02:10 م
مصادر: الإنترنت تأثر بتعطل كابل بحرى.. والهواتف المحمولة لم تتأثر المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات


كتبت هبة السيد
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كشف مصدر مسؤول باحدى شركات المحمول الأربع العاملة فى مصر، أن أحد الكابلات البحرية الدولية الخاصة باتصالات الإنترنت تعرض لعطل أثر على خدمات الإنترنت الأرضى، وجار أعمال الإصلاح، على أن تعود الخدمة غدا.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة لم تتأثر.

وذكر مصدر بشركة أخرى، أنه كان هناك عطل فى الكابل SMW3 الذى يمر عبر مصر باتجاه آسيا ودول مثل الصين والهند، لكن تم إصلاحه مطلع ديسمبر الماضى.

فى سياق متصل، تتجه الشركة المصرية للاتصالات لإصدار بيان صحفى يتضمن كل التفاصيل بشأن هذا الأمر، بحسب مصدر بالشركة، وكانت المصرية للاتصالات قد أصدرت تنويها عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أكدت فيه وجود مشكلة عامة تؤثر حاليًا على كفاءة خدمة الإنترنت فى مصر وبعض البلاد المجاورة، وجارٍ العمل على حلها، مؤكدة أنه من المتوقع استعادة الخدمة بشكل كامل تدريجيًا خلال الأيام القليلة المقبلة.


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الكابل البحرى

شركات المحمول

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