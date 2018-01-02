مستشار الرئيس الفلسطينى: سنتوجه للمحكمة الدولية للحفاظ على حقوق شعبنا

مستشار الرئيس الفلسطينى: سنتوجه للمحكمة الدولية للحفاظ على حقوق شعبناالثلاثاء، 02 يناير 2018 06:54 م
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى
كتب إبراهيم حسان
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قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن السلطة الفلسطينية ستلجأ للمحكمة الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، فى إطار سعى السلطة للتحرك الدولى لوقف قرارات الاحتلال الأخيرة.
وأكد مستشار الرئيس الفلسطينى، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن اللجنة المركزية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن، ستجتمع خلال أيام، لمناقشة اتفاقية أوسلو، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة لحركتى فتح وحماس لحضور اجتماع اللجنة المركزية.
وأثنى الدكتور محمود الهباش، على مواقف عهد التميمى وصمودها فى وجه الاحتلال الإسرائيلى بالقدس، وقال إن "عهد" مثال للمرأة الفلسطينية المناضلة.
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