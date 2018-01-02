مستشارة ترامب: البيت الأبيض يجتمع مع زعماء الكونجرس الأسبوع الجارى





واشنطن (أ ش أ)

أعلنت كيليان كونواى مستشارة الرئيس الأمريكى، اليوم الثلاثاء، عن أن البيت الأبيض يعمل مع قادة الكونجرس الأمريكى "كابيتول هيل" لوضع مخطط الأجندة التشريعية خلال العام الجارى.

وقالت كونواى - فى تصريحات بثتها صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكترونى- "أعرف أن الأربعة الكبار سيجتمعون هذا الأسبوع مع رئيس مكتب الموازنة بالبيت الأبيض ميك مولفانى ومدير الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض، مارك شورت".

ونوه بأنه من المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع مع رئيس مجلس النواب الأمريكى بول رايان وزعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية اليهودية فى مجلس الشيوخ الأمريكى تشارلز شومر وزعيمة الأقلية الديموقراطية فى مجلس النواب نانسى بيلوسى غدا الأربعاء .

وأضافت كونواى أن رايان وماكونيل سيلتقيان أيضا بالرئيس ترامب فى منتجع كامب ديفيد الرئاسى هذا الأسبوع، لبحث عددا من الملفات التشريعية المهمة.