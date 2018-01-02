مدير مستشفيات عين شمس: افتتاح مستشفى طب الأطفال الجديد قريبا بسعة 200 سرير





كتب محمود راغب

تستعد جامعة عين شمس لافتتاح صرح طبى جديد يُضاف لصروحها القائمة، وفى هذا الإطار أجرى "اليوم السابع" جولة داخل مستشفى الأطفال الجديد التابع لقطاع مستشفيات جامعة عين شمس، قبل افتتاحه بشكل رسمى.

فى هذا الإطار، قال الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، إن هناك مشروعات ضخمة بمستشفيات الجامعة، فى ضوء التطوير المستمر للقطاع الطبى، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من أعمال مستشفى الأطفال الجديد، الذى يضيف 200 سرير تشمل كل تخصصات طب الأطفال من رعاية وحضّانات وغيرهما .

وأضاف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر افتتاح مستشفى طب الأطفال الجديد خلال الشهر الجارى، ليخدم كل تخصصات طب الأطفال، مشيرا إلى اتصاله بمستشفى طب الأطفال القديم، وأن تكلفة إنشاء المستشفى الجديد وتجهيزه تعدت 200 مليون جنيه .