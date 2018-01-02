مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائسالثلاثاء، 02 يناير 2018 04:04 م
اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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أجرى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة جولة لتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس.
وطالب سعد الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس باليقظة الأمنية والالتزام ببنود الخطة الخاصة بتأمين الكنائس الخاصة بتوسيع دائرة الاشتباه، وعدم السماح للسيارات بالركن بمحيط تلك المنشآت.
والتقى مدير أمن الجيزة عددا من العاملين بتلك الكنائس.
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