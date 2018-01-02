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الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:38 م
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مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس

الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:04 م
مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة


كتب بهجت أبو ضيف
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أجرى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة جولة لتفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس.

وطالب سعد الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس باليقظة الأمنية والالتزام ببنود الخطة الخاصة بتأمين الكنائس الخاصة بتوسيع دائرة الاشتباه، وعدم السماح للسيارات بالركن بمحيط تلك المنشآت.

 

والتقى مدير أمن الجيزة عددا من العاملين بتلك الكنائس.

 

 


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