محكمة جنايات الجيزة تستمع اليوم لمرافعة 18 متهما بـ"أحداث أطفيح"





كتب إيهاب المهندس

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، سماع مرافعة دفاع 18 متهما فى إعادة محاكمتهم باقتحام مركز شرطة أطفيح.

وكانت المحكمة عاقبت غيابيًا 55 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة وعاقبت 31 حضوريا بالسجن 5 سنوات، وبرأت 33 متهمًا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.