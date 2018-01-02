محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان جلسة صلح بين عائلتين بقرية الديابات





سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مراسم جلسة الصلح التى تمت اليوم بين عائلتى أبو الخير وعائلة سعد بقرية الديابات مركز أخميم ، بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء جلال أبو سحلى مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق، وأعضاء مجلس النواب، والشيخ محمود عبد الحفيظ إمام مسجد العارف بالله بسوهاج، والقمص كيرلس فاروق ممثلا عن مطرانية أخميم، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بالقرية والقرى المجاورة والذين حضروا للمشاركة فى مراسم جلسة الصلح.

وأوضح المحافظ، فى بيان له، أن ذلك يأتى فـى إطار اهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن، للارتقاء بمستوى المنظومة الأمنية والقضاء على ظاهرة الخصومات الثأرية بين عائلات سوهاج، وفى إطار مبادرة "سوهاج خالية من الخصومات الثأرية".

كما وجه عبد المنعم التهنئة للإخوة الأقباط والعائلتين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، ووقد الشكر للجنة المصالحات ورجال الأمن ورجال الدين وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة فى إتمام هذا الصلح، داعيا إلى طرح الخلافات ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار، وضمان مستقبل أفضل لأبنائنا وضرورة التعاون من أجل القضاء على ظاهرة الثأر بسوهاج وإتمام باقى المصالحات بالمحافظة.

كما أشاد المحافظ بدور أعضاء مجلس النواب محمود الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب أحمد وائل المشنب، وأحمد حلمى الشريف أعضاء مجلس النواب وتعاونهم الدائم وتقديمهم الدعم لتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة، خاصة مركز أخميم، معلنا عن تخصيص قطعة أرض املاك دولة بالديابات لإقامة مدرسة ثانوية لخدمة أبناء القرية والمناطق المجاورة، وكذلك تخصيص قطعة أرض أخرى بالقرية أملاك دولة لإنشاء محطة رفع صرف صحى عليها، وذلك كهدية لأهالى القرية بمناسبة الصلح.

يذكر أن الخلاف بين العائلتين قد نشب منذ 3 سنوات تقريبا، وأسفر عن مقتل شحاتة سمعان أسخرون من عائلة أبو الخير بالديابات، حيث تم تقديم القودة اليوم من مينا عادل مترى من عائلة سعد بالحواويش لوالد القتيل سمعان أسخرون من عائلة أبو الخير بالديابات، وإنهاء الصراع وسط فرحة عارمة من الأهالى والحضور من عواقل العائلات وكبار العمد والمشايخ.