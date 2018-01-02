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محافظ دمياط يبحث الملفات الخاصة بالمنظومة الأمنية مع مدير الأمن الجديد

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:05 م
محافظ دمياط يبحث الملفات الخاصة بالمنظومة الأمنية مع مدير الأمن الجديد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط عبده عبد البارى
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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، حيث قدم التهنئة له بمناسبة توليه مهام عمله الجديد متمنيا له كل التوفيق والنجاح فى مهمته ومرحبا بالتعاون والتنسيق والتكامل بين المحافظة ومديرية الأمن من أجل المواطن .

 

وبحث المحافظ ومدير الأمن بعض الملفات الأمنية الخاصة بمحافظة دمياط من تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة والكنائس والانضباط بالشارع وتحقيق الأمان الكامل دون المساس بكرامة المواطن .

 

وأكد اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، على أنه سيتم عمل حملات أمنية موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات والهاربين من تنفيذ الأحكام، كما سيتم تنفيذ حملات موسعة لإزالة الإشغالات بالطرق والأسواق، وكذلك حملات مفاجأة من مباحث التموين لضبط الأسواق .

 

وشدد أبو العز، على أنه سيتم تنفيذ كافة الحملات من أجل تحقيق الانضباط بالشارع الدمياطى وتأمين وسلامة المواطن دون المساس من كرامته وتحقيق روح القانون، وحضر اللقاء اللواء محمد نجيب أباظة نائب مدير الأمن والحكمدار.

 

كان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أصدر قرارا بنقل اللواء مجدى أبو العز من منصب وكيل مصلحة الأمن العام بالوزارة إلى منصب مدير أمن دمياط خلفا للواء إيهاب خيرت وذلك ضمن حركة التنقلات التى أجريت لبعض قيادات الوزارة>


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