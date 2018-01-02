محافظ السويس يشهد تجربة تجمع مياه نتيجة حدوث أمطار غزيرة





السويس- سيد نون

شهد اليوم، اللواء أحمد حامد محافظ السويس تجربة محاكاة تجمع مياه بشارع بورسعيد نتيجة حدوث أمطار غزيرة على المحافظة، بحضور اللواء أيمن عبد القادر مساعد مدير الأمن ومديرى المرور والمرافق والحماية المدنية ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والتموين والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والغاز وجهاز التجميل والنظافة وبعض الشركات والمجتمع المدنى والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية بالحى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لجميع الجهات المشاركة بالمناورة والاستجابة السريعة والتجمع الكبير من كل المشاركين فى توقيت مناسب والتعامل مع الحدث بنجاح التدريب الميدانى لمواجهة الآثار السلبية لكارثة السيول والأمطار الغزيرة بالمحافظة‏، مقررا صرف مكافأة شهراً لكل المشاركين فى التجربة من الجهات المختلفة.

وأشار حامد على أن المحافظة قامت بإجراء نموذج محاكاة للتدريب الفعلى والميدانى على مواجهة الأمطار الغزيرة وكيفية التعامل مع الأزمات بشارع بورسعيد والكورنيش باشراف ادارة الازمات ومشاركة الجهات المعنية.

وأكد مدير الأزمات والكوارث أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية وحى السويس وتم فصل التيار الكهربائى عن المنطقة وقطع باقى المرافق من اجل سلامة المواطنين والتعامل مع الحدث وإنقاذ المصابين والمتضررين وأوضح أن نموذج المحاكاة مدى تضافر جميع الجهات المشاركة مع حالات الاصابات الخمسة الافتراضية والمتضررين من سقوط الأمطار الغزيرة .

كما تفقد محافظ السويس أعمال التطوير التى تتم بمزلقان المثلث بحى الأربعين، مؤكدا على زيادة معدلات التنفيذ والانتهاء من التطوير خلال اسبوع لتأمين مرور السيارات والمواطنين وتسهيل الحركة المرورية للمتجه من وإلى طريق السويس الإسماعيلية.