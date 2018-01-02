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الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:42 م
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محافظ البحيرة توجه بسرعة ترفيق البورصة السلعية بمركز بدر

الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:37 م
محافظ البحيرة توجه بسرعة ترفيق البورصة السلعية بمركز بدر محافظ البحيرة


البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على أهمية إنشاء أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة بمركز بدر لمواجهة الغلاء وترشيد أسعار المنتجات الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة أعمال الترفيق الجارى تنفيذها بالبورصة، بحضور اللواء حسين الطاهر المستشار الفنى للمحافظة والمهندس ماهر العدوى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة والمهندس خالد حسين رئيس شركة المياه ومندوبى الهيئة العربية للتصنيع وممثلى الشركة المنفذة والمكتب الاستشارى وممثلى الغرفة التجارية.

 ووجهت محافظ البحيرة بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للسير فى أعمال إدخال المرافق بالتوازى مع الاعمال الانشائية الجارى تنفيذها بالإضافة الى مراعاة التوسعات المستقبلية بالبورصة ضمن اعمال الترفيق.

يذكر ان إنشاء البورصة السلعية كان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كأول بورصة سلعية فى مصر والشرق الأوسط تقام بمدينة بدر بتكلفة تقدر بأكثر من مليار جنية وستوفر 5 ألاف فرصة عمل مباشرة وحوالى 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

كما تساهم البورصة السلعية فى تقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل والنهوض بمستوى الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق مع إتاحة الفرصة لإقامة مصانع جديدة للتصنيع الزراعى.


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