محافظ البحر الأحمر يبحث مع مؤسس "بلاك ليون" القابضة سبل الاستثمار

محافظ البحر الأحمر يبحث مع مؤسس "بلاك ليون" القابضة سبل الاستثمارالثلاثاء، 02 يناير 2018 06:58 م
جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، الأمير راندى سوجان مؤسس ورئيس مجموعة بلاك ليون القابضة، لمناقشة تنفيذ مشروع بعض المشروعات الاستثمارية .
رحب المحافظ بالأمير راندى، مؤكدا وجود العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة الساحلية، وأن البحر الأحمر ستطرح العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف مدنها خلال المؤتمر الاقتصادي الذى سيقام على أرض المحافظة خلال الفترة القادمة.
وأكد المحافظ، أن من بين تلك المشروعات إنشاء مدينة لإنتاج الذهب بمدينة مرسى علم، ومشروع قطار فائق السرعة يربط بين القاهرة والغردقة والأقصر.
ووجه الأمير راندى الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا إلى أن شركة بلاك ليون القابضة تسعى لإقامة عدة مشروعات استثمارية بمحافظة البحر الأحمر.
حضر اللقاء اللواء صلاح الجمل مدير إدارة الاستثمار بالبحر الأحمر.
يذكر أن الأمير راندي سوجان من أبرز الشخصيات التى شاركت فى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ.
إضافة تعليق
عماد متعب يتخلص من "ثلاجة" الأهلى.. المهاجم المخضرم ينضم للتعاون السعودى 6 شهور.. البدرى يطلق رصاصة الرحمة بالموافقة على الرحيل.. الحضرى يلعب دور الوسيط.. والعمدة يطير للسعودية خلال ساعات وعينه على المنتخب
فيديو.. ماذا نفهم من هتافات متظاهرى إيران؟.. "لا غزة ولا لبنان" تنتقد تمويل حزب الله بـ800 مليون دولار فى العام.."اتركوا سوريا" غضب من دعم دمشق بـ15 مليار سنويا.. و"لا للجمهورية الإسلامية" رفض صريح للحكم الدينى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة