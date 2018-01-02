محافظ البحر الأحمر يبحث مع مؤسس "بلاك ليون" القابضة سبل الاستثمار





البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، الأمير راندى سوجان مؤسس ورئيس مجموعة بلاك ليون القابضة، لمناقشة تنفيذ مشروع بعض المشروعات الاستثمارية .

رحب المحافظ بالأمير راندى، مؤكدا وجود العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة الساحلية، وأن البحر الأحمر ستطرح العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف مدنها خلال المؤتمر الاقتصادي الذى سيقام على أرض المحافظة خلال الفترة القادمة.

وأكد المحافظ، أن من بين تلك المشروعات إنشاء مدينة لإنتاج الذهب بمدينة مرسى علم، ومشروع قطار فائق السرعة يربط بين القاهرة والغردقة والأقصر.

ووجه الأمير راندى الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا إلى أن شركة بلاك ليون القابضة تسعى لإقامة عدة مشروعات استثمارية بمحافظة البحر الأحمر.

حضر اللقاء اللواء صلاح الجمل مدير إدارة الاستثمار بالبحر الأحمر.

يذكر أن الأمير راندي سوجان من أبرز الشخصيات التى شاركت فى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ.