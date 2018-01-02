محافظ الإسكندرية يكلف قوات الإنقاذ بالبحث عن المفقود بحادث كوبرى ستنالى





الإسكندرية - جاكلين منير

وقع، منذ قليل، حادث تصادم سيارة ملاكى أعلى كوبرى ستانلى، شرق الإسكندرية، مما أدى إلى اصطدامها بالسور الحديدى للكوبرى وإصابة ٣ مواطنين أثناء وقوفهم أعلى الكوبرى، سقط أحدهم بالبحر، وجار البحث عنه من قبل قوات الإنقاذ، والآخر تم نقله على الفور لمستشفى الأميرى الجامعى، أما الثالث فحالته مستقرة.

وأصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أوامره بالتحرك الفورى لجميع الجهات المسئولة للبحث عن المواطن المفقود، وتحويل المصاب إلى المستشفى الأميرى على الفور، ومتابعة استقرار حالة الطالب بنفسه أولا بأول، وذلك عقب تلقيه بلاغا من غرفة عمليات المحافظة بقيام السيارة رقم 22364 ملاكى المنوفية قيادة (ا. و. ج) 19 سنة طالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، مقيم بالمنوفية بالاصطدام بعدد ثلاثة أشخاص بأعلى كوبرى ستانلى، مما نتج عنه سقوط الأول "محمد حسن شوقى" من أعلى الكوبرى بمياه البحر، وإصابة الثانى "أشرف زين العابدين محمد" 22 سنة طالب بكلية الحقوق مقيم بالإسكندرية بكسور وكدمات متفرقة وتم نقله للمستشفى الرئيسى الجامعى، والثالث "محمد أحمد محمود الحوفى" 21 سنة طالب بكلية تجارة الإسكندرية بإصابات سطحية.

وأكد المحافظ أنه تم القبض على السائق المتسبب فى الحادث، وتم التحفظ على السيارة، وجار البحث بمعرفة الحماية المدنية "قسم الإنقاذ" عن الشاب الذى سقط بالمياه، وتتم متابعة حالة المصاب بالمستشفى الجامعى والذى يشرف على حالته أساتذة بكلية طب جامعة الإسكندرية.