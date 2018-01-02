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محافظ الإسكندرية: لا توجد أى إصابات جراء الماس الكهربائى بترام الرمل

الثلاثاء، 02 يناير 2018 11:41 م
محافظ الإسكندرية: لا توجد أى إصابات جراء الماس الكهربائى بترام الرمل الحادث


الإسكندرية - جاكلين منير
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وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بمجرد وصول بلاغ بحدوث شرر كهربائى فى عربة بـ"ترام الرمل" محطة سبورتنج أمام نادى سبورتنج، جميع الجهات من قوات الحماية المدنية وفريق الأزمات والكوارث بالمحافظة لمعاينة الوضوع، والتأكد من عدم وقوع أى إصابات وحصر التلفيات.

 

وأكد المحافظ أنه تمت السيطرة على الماس الكهربائى الذى وقع فى العربة الأخيرة والقبل الأخيرة من ترام الرمل، بواسطة سيارات الحماية المدينة التى تحركت على الفور بمجرد ورود البلاغ لها، مشيرا إلى عدم وجود أى إصابات بين المواطنين، وأن هناك بعض التلفيات بعربة الترام، ويتم حاليا تدارك الوضع وسرعة عودة حركة الترام مرة أخرى.

 


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