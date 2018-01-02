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الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:21 ص
خالد صلاح
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مجموعات مسلحة تستهدف بالقذائف محطة كهرباء وقرية بريف حماه بسوريا

الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:10 ص
مجموعات مسلحة تستهدف بالقذائف محطة كهرباء وقرية بريف حماه بسوريا جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية


دمشق أ ش أ
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استهدف تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له، الاثنين، بقذائف الهاون والصاروخية محطة "محردة" لتوليد الكهرباء، وقرية قبة الكردى بريف حماة فى سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى بلدة اللطامنة أطلقت 14 قذيفة صاروخية على الأحياء السكنية فى مدينة (محردة) ومحطة توليد الكهرباء شمال مدينة حماة بنحو 25 كيلو مترا، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالمبنى الإدارى لمحطة توليد الكهرباء وبعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأضافت الوكالة أن مسلحى جبهة النصرة المنتشرين فى منطقة السطحيات بريف سلمية الغربى استهدفوا بـ 9 قذائف هاون منازل المواطنين فى قرية (قبة الكردي)، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فى ممتلكات الأهالي.

وأشارت إلى أن وحدات من الجيش السورى وجهت ضربات مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذائف فى ريف حماة الشمالى والشمالى الشرقى ردا على الاعتداءات، وأسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر فى صفوف الإرهابيين.

وكانت المجموعات الإرهابية استهدفت، الخميس الماضى ، بالقذائف الصاروخية محطة توليد كهرباء (الزارة) بريف حماه الجنوبي، فى خرق جديد لاتفاق مناطق تخفيف التوتر.


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مجموعات مسلحة

القذائف

محطة كهرباء

ريف حماه



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم فلالى

انهاء النزاعات

المتغيرات التى اصبحت هائلة، وليست بالسهلة ولابد من ان يكون هناك المسار الذى يؤدى إلى انهاء النزاعات فى العالم، وبالتالى فى منطقة الشرق الاوسط، وما يمكن بان تنعم به دول العالم النامى من الاستقرار والنهضة الحضارية، وان تختفى المعوقات والعراقيل لتحقيق الاهداف المنشودة، لإزدهار البشرية جمعاء.

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