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مباحث قسم ثان تعيد مشغولات ذهبية تمت سرقتها من شقة وكيل مطرانية سوهاج

الثلاثاء، 02 يناير 2018 02:15 م
مباحث قسم ثان تعيد مشغولات ذهبية تمت سرقتها من شقة وكيل مطرانية سوهاج مشغولات ذهبية - أرشيفية


سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، برئاسة الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم، من كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من شقة وكيل مطرانية سوهاج، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يقيم بنفس العقار.

 

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج، يفيد بوقوع حادث سرقة لبعض المشغولات الذهبية من شقة وكيل مطرانية سوهاج بدائرة القسم.

 

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، بالاشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، وقاده الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، وتبين أن مقدم البلاغ "هدرا. ا" 32 سنة، حاصل على بكالوريوس ويقيم شارع أبو بكر الصديق دائرة القسم، باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة والده وكيل مطرانية سوهاج، وذلك عن طريق كسر باب الشقة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

 

وعلى الفور وجه اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، بوضع خطة بحث شاملة لكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبيها، وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أمير. ا" 31 سنة حاصل على بكالوريوس، ويقيم بذات العقار.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المشغولات الذهبية كاملة بإرشاده وهى عبارة عن " 3 " غوايش، و" 2 " خاتم وقرط ودبلة و2" دلاية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال القسم بتاريخه، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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