مباحث تموين الجيزة تضبط 29 ألف كيس سناكس غير صالحة للاستهلاك بالبدرشين

ضبطت مباحث التموين بالجيزة كميات من مقرمشات الأطفال بمصنع يستخدم خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى فى تصنيعها بالبدرشين، وتم القبض على مالك المصنع وأخطرت النيابة للتحقيق.



وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تصنيع "م. ه" صاحب مصنع للمقرمشات والسناكس الخاصة بالأطفال، باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبدرشين.



وبالحصول علي إذن من النيابة، تمت مداهمة المصنع والقبض على مالكه، وتم ضبط 29 ألف كيس من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.