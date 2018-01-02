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مباحث الدقهلية تنجح فى حل لغز سرقة محل ذهب بنبروه فى أقل من 24 ساعة

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:32 م
مباحث الدقهلية تنجح فى حل لغز سرقة محل ذهب بنبروه فى أقل من 24 ساعة اللواء أيمن الملاح - مدير أمن الدقهلية


الدقهلية - محمد حيزة
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة نبروه من كشف لغز سرقة 500 جرام ذهب من محل مصوغات بإحدى قرى نبروه، فيما تمكنت من ضبط المتهم والمسروقات فى أقل من 24 ساعه.

 

وكان اللواء أيمن الملاح مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورد بلاغ لمركز شرطة نبروه من محمود عبد السلام الإمام صاحب محل مصوغات ذهبية بقرية تيرة التابعه للمركز باكتشافه كسر أقفال الباب الخارجى والداخلى للمحل وسرقة كمية من المشغولات الذهبية عباره عن خواتم وسلاسل ودبل تقدر وزنها بحوالى 500 جرام.

 

وبتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد المهدى رئيس مباحث مركز شرطة نبروه، ومعاونة النقباء محمد على وأحمد غراب وخالد الرجائى، تبين أن وراء الواقعه محمود فرج فتحى المرسى 21 سنة عاطل ومقيم مركز بيلا بكفر الشيخ وله محل إقامة اخر بمدينة نبروه ومسجل جنائيا تحت رقم 4253 /13 سرقات.

 

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاه تم ضبط الأداة المستخدمة وهى عباره عن عتلة حديدية كما اعترف أنه قام باخفاء المسروقات لدى زوجة والده وبارشاده تم ضبطها وضبط المسروقات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.


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