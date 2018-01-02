ماذا قدم وزير البيئة فى مكافحة السحابة السوداء × 15 معلومة





كتبت أسماء نصار

حققت وزارة البيئة نجاحاً ملحوظاً فى مكافحة ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق قش الأرز، للعام الثالث على التوالى وكانت خطة الوزارة هذا العام للسيطرة على الحرائق وخفض الإنبعاث والأدخنة، تعتمد على عدد من المحاور الهامة.

"اليوم السابع" يستعرض بعض النقاط المحددة التى قدمها الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى هذا الملف.

1- انتهجت الوزارة خطة محكمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ممثلة فى شقين.

2- إحكام الرقابة والرصد، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية لرصد الحرائق.

3- زيادة عدد وسائل تلقى البلاغات، والإنذار المبكر، ونظام التتبع للسيارات، ومحطات الرصد اللحظى لجودة الهواء وانبعاثات المداخن.

4- زيادة عدد حملات التوعية البيئية، والإتاحة المستمرة للمعلومات لوسائل الاعلام المختلفة.

5- اعتمدت الوزارة على جمع وكبس وتدوير أكبر قدر من قش الأرز، من خلال زيادة كميات الجمع والتدوير.

6- زيادة عدد المعدات، ومواقع ومحاور التفتيش.

7- انخفض عدد الحرائق فى 2017 بنسبة 43% عن العام السابق فى الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر .

8- بلغ عدد المحاضر المحررة نحو 6768 محضرا خلال عام 2017، مقابل 8520 خلال عام 2016.

9- فيما يخص فحص عادم السيارات بلغ 39 ألفا و978 خلال عام 2016، و25 ألفا و130 خلال عام 2017.

10- أما التفتيش على المنشآت الصناعية بلغ عام 2016 نحو 3012، و4795 عام 2017.

11- بلغت نسبة ما تم تجميعه إلى المستهدف عام 2016 إلى 53%، وفى 2017 بلغت 52%.

12- بلغ نسبة ما تم تدويره إلى المستهدف 49% وذلك عام 2016، بينما بلغت 39% عام 2017

13- وصل عدد مواقع التجميع عام 2016 نحو 254 موقعا، بينما بلغ 477 موقعا عام 2017.

14- بلغت تكلفة منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام 50 مليون جنيه.

15- نظمت وزارة البيئة عام 2017 المهرجان الأول لقش الأرز بالتنسيق مع المنظمة العربية للاستدامة.