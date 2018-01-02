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مؤتمر دولي لاتحاد القضاء الإداري العربي بالقاهرة عن المنازعات الانتخابية

الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:31 م
مؤتمر دولي لاتحاد القضاء الإداري العربي بالقاهرة عن المنازعات الانتخابية المستشار أحمد أبو العزم والمستشار فؤاد عبد الفتاح


كتب محمد أسعد و أحمد عبد الهادى
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ينظم الاتحاد العربي للقضاء الإداري، برئاسة رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار أحمد أبوالعزم، المؤتمر الدولي الأول له، بالقاهرة حول دور القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية، بتحليل ممارسات عربية ودولية.

يعقد المؤتمر في القاهرة على مدار يومين 8 و 9 يناير الجاري، وذلك بمشاركة قضاة الدول الأعضاء بالاتحاد العربي للقضاء الإداري، وممثلين من مجلس الدولة الفرنسي، والمجلس الدستوري الفرنسي، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، بالإضافة لممثلي الجهات القضائية المتخلفة والوزارات المعنية والإعلام.

يهدف المؤتمر، للإطلاع على الممارسات في الدول العربية الأعضاء بالاتحاد بالإضافة إلى الممارسات الدولية والاقليمية المختلفة فيما يخص تسوية المنازعات الانتخابية، ولتبادل الخبرات والتوعية بآليات تسوية المنازعات الانتخابية بين أطراف العملية الانتخابية مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الدولية الجيدة، وذلك من خلال استعراض عدد من النماذج المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم، والتعرف على كافة أشكال وأنواع المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى والطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، وتعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.

وقال المستشار محمد رسلان، الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري، إنه ظهرت الحاجة لمزيد من الفهم والوعي بتسوية المنازعات الانتخابية ودور الجهات المعنية بدءا من المستويات المختلفة لهيئة إدارة الانتخابات وحتى أعلى درجات التقاضي في الدولة.

أضاف أن التناول السليم والإجراءات الصحيحة للمنازعات والطعون الانتخابية يكون له تأثيرا كبيرا على درجة مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية كلها، وإضفاء ثقة الناخبين بها، وذلك لضمان صدق وشفافية الحدث الانتخابي وضمان حقوق كافة الأطراف سواء ناخبين أو مترشحين.

أوضح أن السمة المشتركة لآليات وتسوية المنازعات الانتخابية في العالم هي وجود دور هام وحيوي للقضاء الإداري في تسوية هذه المنازعات حتى وإن اختلفت هذه الآليات فيما بينها.

 

 


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