لافتات رومانسية احتفالا بالعام الجديد بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عدد من الصور للافتات تم تعليقها بالعديد من الأماكن بمحافظة المنوفية احتفالا بالعام الجديد، حملت معانى الرومانسية.

حيث كانت اللافتة الأولى بالشارع الرئيسى بمدينة بركة السبع والتى حملت عبارات: "جلال بيحب هبه، بحبك ياهبه" فى طريقة جديدة للتعبير عن الحب مع بداية العام الجديد.

فيما كانت اللافتة الثانية أمام كلية الهندسة بشبين الكوم، وحملت عبارات: "عقبال كل سنة حلوة وأنتى معايا" فى طريقة للتعبير عن الحب باستقبال العام الجديد.



إحدى اللافتات