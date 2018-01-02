كوريا الجنوبية تقترح على جارتها الشمالية إجراء محادثات يوم 9 يناير





سيول (أ ف ب)

عرضت كوريا الشمالية، الثلاثاء، على بيونج يانج، إجراء مفاوضات على مستوى مرتفع فى التاسع من يناير، بعدما مد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، يده لسيول ملمحا إلى إمكانية مشاركة بلاده فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى ينظمها الجنوب.

وقال وزير إعادة التوحيد الكورى الجنوبى شو ميونج غيون خلال مؤتمر صحفى "نأمل أن يتمكن الجنوب والشمال من الجلوس وجها لوجه لبحث مشاركة وفد كوريا الشمالية فى ألعاب بيونغ تشانغ فضلا عن مسائل أخرى ذات اهتمام متبادل من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين".