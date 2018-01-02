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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:44 م
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كندا تدعو السلطات الإيرانية إلى "احترام الحقوق الديموقراطية"

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:39 م
كندا تدعو السلطات الإيرانية إلى "احترام الحقوق الديموقراطية" تظاهرات إيران


أوتاوا (أ ف ب)
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دعت كندا الثلاثاء، "السلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الديموقراطية" على وقع التظاهرات الاحتجاجية المستمرة فى البلاد والتى أسفرت عن 21 قتيلا حتى الان.

وقالت الخارجية الكندية "ندعو السلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الديموقراطية وحقوق الفرد والحفاظ عليها".

وأشادت أوتاوا فى المقابل بـ"رؤية الشعب الإيرانى يمارس حقه الأساسى فى التظاهر السلمى".

وأكدت أيضا انها ستواصل "دعم الحقوق الأساسية للإيرانيين بما فيها حرية التعبير".

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ 28 ديسمبر الماضى حركة احتجاجية على الضائقة المعيشية لم توفر الحكومة من الانتقادات، كانت بدأت فى مدينة مشهد بشمال شرق إيران. 


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