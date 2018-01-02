قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة مساء اليوم لمدة 24 ساعة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه فى بعض المناطق، اليوم الثلاثاء، وذلك لعمل ربط ولحام لتحويل خط مياه قطر 800 مم والمغذى لمنطقة فيصل والهرم ومتفرعاتهما، وذلك لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة 8 مساءً، وحتى الساعة 8 مساء الأربعاء، وتشمل المناطق (مساكن الضباط بالرماية وإسكان الشباب وحدائق الأهرام بطريق مصر إسكندرية الصحراوى والمريوطية ومنشية البكارى والثلاث طوابق وعزبة جبريل وكوم بكار وكفرة نصار وكفر غطاطى والوفاء والأمل والتعاون والمنطقة المحصورة بين شارعى الأهرام والملك فيصل بداية من شارع الشيخ الشربينى "المطبعة" وحتى ترعة المنصورية بالإضافة إلى ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس).

وأهابت محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما وجه اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125)، لتلقى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى هذا الشأن، بالإضافة للخط الساخن للمحافظة 114.