قطريليكس يكشف أدلة لتورط قطر في حادث كنيسة حلوان الإرهابي





كتبت مريم بدر الدين

كشف موقع "قطريليكس"، المحسوب على المعارضة القطرية على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أن منفذ هجوم كنيسة مارمينا في حلوان، قام بزيارة قطر سرًا عام 2012، وتلقى دعما ماليا وتدريبيا عسكريا من الدوحة قبل أن ينتقل إلى ليبيا، حيث انضم وقاتل في صفوف التنظيم الإرهابي "داعش".

وذكر قطريليكس أن منفذ هجوم كنيسة مارمينا تلقى معلومات من قطر بنشر الفوضى في مصر، فقام بتنفيذ 4 هجمات إرهابية، آخرها الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا بحلوان.

وأمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بحبس الإرهابي إبراهيم إسماعيل مصطفى، المتهم بارتكاب جريمة الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا وأحد المحال التجارية لبيع الأدوات الكهربائية بمنطقة حلوان مؤخرا، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.