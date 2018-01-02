قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليماته بمشاركة طلابه فى مسابقة "القدس عربية"





كتب لؤى على

أرسل الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لجميع المناطق الأزهرية لمشاركة طلاب المعاهد الأزهرية فى مسابقة "القدس عربية" والتى تقيمها مجلة نور للأطفال الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

ووجه بأنه على جميع المعاهد الأزهرية إخطار وإعلان كل معهد مع اتخاذ كل الإجراءات للإعلان عن المسابقة سواء من خلال الإذاعة المدرسية أم الأنشطة المختلفة.

يذكر أن الجوائز تقدم لأفضل عمل فنى يعبر عن القضية من خلال المفهوم والرؤية، ويتم استلام الأعمال من خلال البريد الإلكترونى noormag@waag-azhar.org.