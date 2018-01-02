قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليماته بمشاركة طلابه فى مسابقة "القدس عربية"الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:00 ص
الشيخ صالح عباس جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أرسل الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لجميع المناطق الأزهرية لمشاركة طلاب المعاهد الأزهرية فى مسابقة "القدس عربية" والتى تقيمها مجلة نور للأطفال الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.
ووجه بأنه على جميع المعاهد الأزهرية إخطار وإعلان كل معهد مع اتخاذ كل الإجراءات للإعلان عن المسابقة سواء من خلال الإذاعة المدرسية أم الأنشطة المختلفة.
يذكر أن الجوائز تقدم لأفضل عمل فنى يعبر عن القضية من خلال المفهوم والرؤية، ويتم استلام الأعمال من خلال البريد الإلكترونى noormag@waag-azhar.org.
إضافة تعليق
6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة
فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة