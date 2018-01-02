قذيفتان من سوريا تسقطان على إقليم بجنوب شرق تركيا





إسطنبول (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التى تديرها الدولة فى تركيا، أن قذيفتين من سوريا سقطتا على إقليم خطاى بجنوب شرق تركيا اليوم الثلاثاء، وأن القوات الحدودية التركية ردت بإطلاق النار.

وقالت الأناضول إن القذيفتين جاءتا من منطقة سورية تسيطر عليها قوات موالية للرئيس السورى بشار الأسد، مضيفة أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو بشرية بعدما أصابت القذيفتان منطقة ريفية بمقاطعة يايلاداجى الحدودية.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وصف الأسبوع الماضى الرئيس السورى بشار الأسد بالإرهابى وقال إن من المستحيل لجهود السلام فى سوريا أن تستمر إذا ظل الأسد فى السلطة.

وتطالب تركيا بالإطاحة بالأسد من السلطة وتساند قوات معارضة تقاتل لإزاحته لكنها خففت حدة خطابها منذ أن بدأت العمل مع حليفتى الأسد روسيا وإيران للتوصل إلى حل سياسى.

وتقول تركيا الآن إن شغلها الشاغل فى سوريا هو قتال كل من المسلحين ومقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية التى تعتبرها حليفة لحزب العمال الكردستانى الذى يشن عمليات مسلحة فى جنوب شرق تركيا منذ عشرات السنين.