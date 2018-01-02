قافلة الأزهر الطبية تختتم أعمالها في بئر العبد بعد إجراء كشوفات وعمليات





كتب لؤى على

اختتمت القافلة الطبية المرسلة من الأزهر الشريف إلى مدينة بئر العبد، بشمال سيناء، أعمالها التي استمرت خمسة أيام، وجرى خلالها إجراء الكشف الطبي على نحو 4500 حالة، إضافة إلى إجراء 177 عملية جراحية، بعضها تم إجراؤه للمرة الأولى في مستشفى بئر العبد المركزي.

وكان الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجه عقب زيارته إلى قرية الروضة، مطلع ديسمبر الماضي، بتسيير قافلة طبية من أساتذة الأزهر في مختلف التخصصات الطبية، إلى مدينة بئر العبد، لتقديم الخدمة الطبية لأهالي المدينة.

وقال الشيخ محمد العبد، مسؤول القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، إن القافلة الطبية، التي ضمت 14 طبيبًا، حظيت بإقبال كبير من أهالي المدينة، مما اضطرها للعمل على فترتين: الأولى صباحية من 9 – 2 ظهرا وأخرى مسائية من 6-9 مساء، لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة، من كشف طبى وتقديم العلاج المناسب وإجراء العمليات الجراحية، وكل ذلك مجانًا.

وأوضح أن أطباء الأزهر قاموا بإجراء عمليات جراحية لم تحدث من قبل في مستشفى بئر العبد، مثل جراحات المياه البيضاء، وجراحات العظام الدقيقة واستئصال الأورام وإصلاح مجرى البول ومناظير المعدة والقولون، فيما تم الكشف على 4493 حالة وتقديم العلاج المناسب.