فيديو يكشف لحظات قتل الحرس الثورى المتظاهرين فى إيران





كتب: محمد أبو النور

كشف مقطع فيديو تداولته صفحات على موقع "تويتر" للتغريدات المصغرة، متخصصة فى رصد تطور الأوضاع بإيران منذ انطلاق ثورة السابع والعشرين من ديسمبر الماضى، لحظات إطلاق النار من قبل قوات الحرس الثورى على المتظاهرين المدنيين السلميين.

وشهدت إيران فى الأيام الأخيرة ثورة عارمة انطلقت من مدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان رضوى فى شمال شرقى البلاد، وعمت أرجاء الجمهورية من خلال انضمام 70 مدينة فى 25 محافظة من أصل 31 إلى أعمال الثورة التى طالبت برحيل النظام برمته.

وردد المتظاهرون فى أنحاء البلاد شعارات مناهضة للنظام ومنها: "الموت للديكتاتور" و"الموت لروحانى" و"استح يا خامنئى واترك الدولة" و"لا للجمهورية الإسلامية".

خطير



توثيق قتل قوات الأمن الايرانية للمتظاهرين pic.twitter.com/m8sg86G1Cl — Mohammed Alsulami (@mohalsulami) ١ يناير، ٢٠١٨